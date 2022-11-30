受到俄烏戰爭等因素影響，聚隆(1466)今年獲利明顯衰退，聚隆今舉辦法說會，公司表示，2023年的尼龍絲展望依然保守，以急單為主，庫存調整要到明年第一季至第二季才會告一段落，但由於原物料價格並未出現大跌，所以沒有提存跌價損失的問題。以CPL來看，大家已經虧損在賣，價格再跌有限。而如果大陸解封，對聚隆會是很大的利多。公司在二水的廠房，未來也不排除朝出售方向考量。

聚隆主要商品包括尼龍原絲、聚酯原絲、加工絲、極超細纖維複合絲、機能性纖維和/環保纖維等。今年前三季綜合利益為751.7萬元，EPS為0.02元，較去年同期大幅衰退94.6%。

聚隆旗下子公司包括:聚泰環保材料，資本額新台幣5.2億元，主要產品包括: LYOCELL纖維素纖維、熔噴不織布、醫療用口罩。另外，已完成研發的纖維品還包括聚乳酸玉米纖維、尼龍和聚酯竹炭纖維、奈米甲殼素。聚茂生技，資本額新台幣3仟萬，主要產品包括:居家清潔生活用品、衛浴紡品和戶外機能商品等。

聚隆競爭優勢:一、化纖生產種類齊全(尼龍、聚酯、機能紗、環保紗)。二、可少量多樣生產、生產機動性強、客製化生產。三、自產第一段原絲，供第二段加工絲加工使用，成本具競爭力。四、多元及靈活的開發能量。五、全台第一家通過ISO 14067查證產品碳足跡排放量紡織化纖廠。六、設有國家等級的研究中心《貴儀實驗室》，可加速產品開發速度。