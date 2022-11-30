隨影音創作當道，影像錄製與拍攝皆趨於專業化，十銓(4967)旗下創作者品牌T-CREATE針對高畫質專業影像創作儲存方案推出二款具備IP67級防塵防水的高階記憶卡：T-CREATE EXPERT SDXC UHS-II U3 V90記憶卡及T-CREATE EXPERT SDXC UHS-II U3 V60記憶卡，無論日常專業攝影、高畫質動態攝影、8K、4K Ultra-HD或3D的影像錄製需求，T-CREATE EXPERT記憶卡皆為創作者完美紀錄鏡頭前瞬息萬變的美。

T-CREATE EXPERT SDXC UHS-II U3 V90記憶卡具UHS速度等級U3和影片速度等級V90規格，提供高達300MB/s及260MB/s的優異讀寫效能，使專業創作者於高畫質影像拍攝或8K、4K Ultra-HD及3D畫質錄製皆能盡情捕捉精彩影像，充分支援各式專業單眼影像拍攝及錄製用途。無論人物訪談、外景錄製或生態攝影等高畫質需求，T-CREATE EXPERT V90記憶卡皆為攝影家真實呈現如臨其境的畫面細節與視覺感動。

T-CREATE EXPERT SDXC UHS-II U3 V60記憶卡則為UHS速度等級U3和影片速度等級V60規格，具備280MB/s與180MB/s的卓越讀寫速度，無論捕捉人物、靜物或風景細節，亦或8K或4K Ultra-HD高畫質動態攝影，T-CREATE EXPERT V60記憶卡皆能充分滿足高階影像玩家的各式需求。因應影像創作者的多元使用環境，EXPERT V90及V60二款記憶卡具備達IP67的防塵防水等級，並通過抗衝擊、抗震、防X光、耐高低溫的嚴格測試。

T-CREATE EXPERT SDXC UHS-II U3 V90及V60二款記憶卡可向下相容於UHS-I相機、攝影機與讀卡機設備，並通過多家高階相機相容性驗證，亦享有完善的5年保固及期間資料救援服務，提供創作者最安心的資料儲存體驗。因應各式攝影需求，T-CREATE EXPERT V90記憶卡提供自64GB至512GB的容量選擇，EXPERT V60記憶卡則有128GB、256GB及512GB等三款容量規格，全球首波預計將自12月底起開始販售。