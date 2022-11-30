台股年終行情方興未艾，不讓科技類股專美於前，非電族群多有亮點，金控旗下投顧定調明年原物料投資主軸「愈快落底、愈快回溫」，看好水泥指標股台泥（1101）、亞泥（1102）、環泥（1104）走出多重利空，獲利谷底回升。

針對原物料投資策略，投顧法人指出，明年上半年高基期下獲利動能平淡，應著重「營運率先落底」之產業，方有較快復甦之機會，其中，水泥產業獲利衰退已歷經六個季度時間，為原物料率先落底之產業，符合投資主軸。至於鋼鐵、塑化則須觀察農曆年後補庫存需求，仍可期待前低後高態勢。

今年歷經房市疲弱、封控等衝擊，大陸水泥報價一度下跌17％，今年前三季產量年減12％，呈現價跌量縮；今年煤價平均年增35％亦大幅壓縮水泥噸毛利，使廠商獲利疲弱。不過，水泥報價自7月低點已上漲8％，反映廠商加強錯峰生產，展望明年，大陸政府推出強力措施將提振房市信心，需求可望落底回升。

法人指出，在政策加持與低基期挹注下，看好本業谷底回升之亞泥、布局能源事業之台泥，以及受惠國內混凝土需求強勁之環泥，全數給予「買進」投資評等，目標價分別是50元、44元、26元。