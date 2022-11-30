對巴菲特投資台積電，台積電董事長劉德音30日笑答：「獨具慧眼」。
三三會30日召開例會，邀劉德音以「台灣半導體產業的挑戰與契機」為題發表專題演講。演講採取閉門形式，不對媒體開放。
劉德音是在會後接受媒體堵訪時，對巴菲特旗下投資公司波克夏豪砸千億元買台積電ADR，帶動台積電股價上揚一事，笑答是「獨具慧眼」。
對前同事、現為鴻海集團半導體策略長蔣尚義也出席例會，劉德音說，「很高興他回到台灣來。」至於外傳台積電今年分紅將突破天際，則沒有回應。
對巴菲特投資台積電，台積電董事長劉德音30日笑答：「獨具慧眼」。
三三會30日召開例會，邀劉德音以「台灣半導體產業的挑戰與契機」為題發表專題演講。演講採取閉門形式，不對媒體開放。
劉德音是在會後接受媒體堵訪時，對巴菲特旗下投資公司波克夏豪砸千億元買台積電ADR，帶動台積電股價上揚一事，笑答是「獨具慧眼」。
對前同事、現為鴻海集團半導體策略長蔣尚義也出席例會，劉德音說，「很高興他回到台灣來。」至於外傳台積電今年分紅將突破天際，則沒有回應。
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