國內新冠肺炎疫情持續降溫，12月1日起到戶外可不必配戴口罩，但到室內及搭乘大眾運輸仍要戴口罩，至於許多候車月台是在室外，是否也需要戴口罩？高鐵及台鐵皆表示，只要進入站區就要配戴，即便在戶外月台也不能拿下。

台灣高鐵公司表示，明日起雖取消室外場所／空間佩戴口罩之規定，但搭乘大眾運輸交通工具仍須佩戴口罩，而旅客自進入車站大廳、乘車至出站，應自備口罩並全程佩戴。

台鐵局長杜微也指出，現行規定是旅客進入站區就要戴口罩，雖然許多月台是在戶外，但候車時人流較密集，因此仍不得將口罩拿下。