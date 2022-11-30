雲林縣虎科大與4所大專院校結盟，建置無人機產業青年人力庫。（虎尾科技大學提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾科技大學對焦無人機產業發展，規畫「飛機維修與無人機產業人才及技術培育基地計畫」，30日與中正大學等4所中區院校締結夥伴關係，5校將藉此共同培養無人機產業人才，持續強化無人機技術研究與應用，以吸引更多青年投入無人機產業，擴大專業青年人才庫。

虎科大長期以飛機工程系訓練場域培育無人機技術跨域專才，獲得教育部「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」9000萬元補助，並結合嘉義縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，發展無人機智慧研發聚落。

虎科大30日再與中正大學、嘉義大學、吳鳳科大、朝陽科大共同簽署合作意向書，約定從教育端導入無人機產業人才實習與就業，提供在學與在職人才培育、無人機技術研發合作、航空科博與科普教育推動等。

虎科大校長張信良表示，無人機是台灣近幾年必須盡速建立能量的主題，技職體系與高教體系應該更適當地做連結，虎科大將從場域、設備、師資與人才培育等方面，分享學校資源，建立緊密合作關係。

中正大學資訊長熊博安指出，中正雖無航太與飛機工程科系，但有通訊、電機等研發能量，並有無人機電池等研究，可在相關領域提供夥伴學校課程資源。

嘉義大學校長林翰謙說，嘉大的合作重點將著重在無人機人才的培育，以及應用無人機發展精準林業、農業及動物生態相關領域，並提供農學與理工學院跨域整合資源，共同推動計畫。

虎科大並將與吳鳳科大針對運輸消防技術導入無人機研發，運用無人機觀察火場；與朝陽科大航空機械系合作，培育航空機械技術應用人才。