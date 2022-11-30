葡萄牙前鋒C.羅納多（Cristiano Ronaldo）對戰烏拉圭時以「上帝之髮」攻進了致勝分，但隨後被FIFA更正為傳球者B.費南德斯（Bruno Fernandes）的進球。從重播看來，C羅的頭槌應該沒碰到球，進球之後他仍大肆慶祝，甚至回到休息室還傳訊給英國主播，告訴他自己有碰到球。

美國退役球員拉拉斯（Alexi Lalas）在FOX節目說，他那時在英國主播摩根（Piers Morgan）旁邊，摩根接到C羅傳訊，C羅堅稱自己有碰到球。英媒《每日郵報》批評C羅：「他不是為了球隊慶祝，他是為自己在慶祝。」

根據FIFA聲明，比賽用球裡面裝設的感應器沒有偵測到C羅的頭槌，就算他的頭髮有碰到，造成的推力也過於微弱。由於比賽用球是運動大廠adidas提供，也是C羅勁敵梅西（Lionel Messi）的贊助商，C羅本人代言另一家大廠Nike，因此成為有趣的陰謀論。

雖然有人拿C羅和球王馬拉度納（Diego Maradona）的「上帝之手」相較，其實兩者的情況完全不同。C羅賽前被足球作家霍特（Oliver Holt）批評為「葡萄牙國家隊的累贅」，說這位37歲又8個月的老將無法放下大球星的心態。一些球迷為他抱屈：「C羅又做什麼了，為何突然這麼多人恨他？」但是在烏拉圭之戰的冒功行徑之後，顯示C羅似乎受到外界影響而急於證明自己。