波蘭最大電商平台Allegro周三公布第三季財報，稱受到國內市場復甦的推動，第三季核心獲利出現成長。該公司對運費進行管理，並且銷售出現上升。

Allegro在今年稍早收購了Mall，將該捷克線上零售商訂入自己的業務。Allegro為了準備應對消費者支出放緩，因此將重點放在成本控制和資本紀律。

第三季調整後息稅折舊攤銷前利益(EBITDA)增加13.9%，為5.37億波蘭幣(約1.19億美元)，超越分析師預期的4,96億波蘭幣。

Allegro補充說，銷售增加21%，來到120.1億波蘭幣。該公司說，10月的成長率類似於第三季，但是由於顧客可能在世界盃比賽期間推延了線上購物活動，讓11月的銷售放緩。

在波蘭國內市場上，重新回到成長，第三季調整後EBITDA為年增24.6%，來到5.87億波蘭幣，表現優於第二季的獲利衰退，主要是歸功於該公司成本管理得宜，此外，高利潤的廣告收入也有所幫助。

Allegro病重申了今年九月提出的下調財測目標，並且預計高通膨將削弱消費者支出需求。

由於對Mall和WE|DO的投資價值下跌一半以上，導致資產減值23億波蘭幣，讓該公司上季出現淨虧損。