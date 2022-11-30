世界半導體貿易統計組織（WSTS）下修今明兩年的全球半導體營收預測，並預估2023年營收恐將由盛轉衰，其中以記憶體晶片表現最疲弱。

WSTS出具報告指出，2022年全球半導體營收估將達到5801億美元，較2021年成長4.4%，但遠低於8月預估的年增13.9%。報告指出，通膨高漲與終端市場需求疲弱，是下修營收預測的主要原因。

WSTS預估今年記憶體晶片營收恐大減12.6%，在所有半導體品項中表現最差。分離式元件、感測器和類比IC營收則可望較去年分別成長12.4%、16.3%和20.8%。

今年美國半導體市場營收估將成長17%，在所有區域市場中表現最佳。歐洲和日本市場營收估將分別成長12.6%和10%。亞太市場營收估減少2%，表現最疲弱。

WSTS將明年全球半導體營收預測從8月預估的成長4.6%下修為較2022年減少4.1%，降至5565億美元。其中，記憶體營收估將減少17%，仍是表現最差的產品。而分離式元件、感測器和類比IC營收則估將分別成長2.8%、3.7%和1.6%。

WSTS預估明年美國半導體市場營收成長0.8%，歐洲及日本半導體市場營收均成長0.4%，而亞太市場2023年營收估減少7.5%，仍將是最疲弱的區域市場。