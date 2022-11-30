遠傳(4904)攜手臺北市政府消防局，打造全台消防救護首創「5G急救醫療聯防救護車」，透過智慧裝置車載式攝影機第一視角，搭配骨傳導抗噪耳機，即時傳送救護車內等資訊，同步連線高級救護分隊遠距即時救護指導，協助第一線救護人員辨識危急個案（ALS），強化到院前緊急處置品質，提升急救成功率、增加個案存活率。

臺北市政府消防局上個月甫上線的「5G急救醫療聯防救護車」視訊會診機制，是在醫療顧問委員會的建議下，指定臺大醫院急診醫學部謝明儒醫師與緊急救護科主導，運用遠傳自主開發的5G遠距診療平台，率先在消防局中崙分隊試辦，在出勤救護車上由中崙分隊救護技術員即時視訊建國高級救護隊，進行線上緊急救護指導與判斷。5G急救醫療聯防救護車上線一個月，累積出勤26次，為前線救護員增強救護量能、提升緊急救護品質。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳深耕智慧醫療領域、自主開發5G遠距診療平台，不僅將醫療資源帶入偏鄉，更擴大推動至緊急救護應用。傷患急救就像是與時間賽跑，遠傳以5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術投入5G急救醫療聯防救護車，以科技提升救護品質。效率的醫療服務。

遠傳從偏鄉、離島的遠距醫療，以至於疫情期間的視訊門診，去年更進一步將應用範圍擴大到救護車上，並於今年與全台相關醫療救護單位展開合作，包含日前與成大醫院急診部合作「特殊傷病患跳島策略」到院前運送計畫，將緊急救護資訊於第一時間整合至成大醫院的急診醫師，建構專科醫師資源空中聯防。遠傳未來也將持續擴展遠距醫療應用範圍，以5G科技打造高效率、更便利的醫療創新應用。