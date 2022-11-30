澎湃新聞報導，中國國家鐵路集團有限公司透露，中國高鐵「八縱八橫」高鐵網包頭、銀川至海口的「包（銀）海通道」重要組成之一、從西安至延安高速鐵路（西延高鐵）西安至銅川段，11月30日開工興建，顯示西延高鐵全線開工，中國西部鐵路建設進一步加快，將為中共革命老區發展和鄉村振興注入新動力。

西延高鐵位於陝西省境內，全長299公里，設計時速350公里，分西安至銅川、銅川至延安兩段建設。銅川至延安段全長208公里，已於2021年5月1日開工建設，建設工期4.5年。

此次開工建設的西安至銅川段全長91公里，自西安東站引出，經西安市高陵區、閻良區，渭南市富平縣至銅川市，共設西安東、港務區東、高陵、富平南、銅川、西安北、港務區7座車站，其中西安北站為既有車站，其他為新建車站，同步建設港務區東站至西安北站聯絡線等配套工程，建設工期3年。

西延高鐵是中國「八縱八橫」高鐵網包頭、銀川至海口的「包（銀）海通道」的重要組成部分，路網地位十分重要。專案建成後，西安至延安的執行時間將從目前的2個半小時縮短至1小時左右，極大便利沿線民眾出行，對鞏固拓展中共革命老區脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，形成西部大開發新格局，具有十分重要的意義。