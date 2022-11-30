國內疫情趨於平穩，明天（1）起將鬆綁戶外免戴口罩，12月10日起全面取消入境人數上限。但近期中國疫情再度升溫，每日新增確診數將近4萬例，隨著農曆春節將近，預估將有一波台商返鄉潮，衛福部長薛瑞元今表示，接下來將很大部分的防疫重心放在監測中國疫情，希望不要讓台灣疫情又出現變動。

薛瑞元今天出席「第四屆CHR健康企業公民頒獎典禮」，致詞時表示，新冠疫情肆虐台灣將近3年，很多企業在這段時間的確受到打擊，尤其是中小企業，現在已經來到隧道的盡頭、看得到陽光了，目前應該會慢慢回到正常生活。

薛瑞元話鋒一轉指出，不過有件事情仍要注意，就是中國的疫情狀況，「中國那邊有點複雜，最近看到他們在管制措施也引起人民的一些不滿」。

中國新冠疫情持續升溫，單日新增確診數將近4萬例，在長期「動態清零」政策下嚴格執行封控，更引爆多地示威抗議，被稱為「白紙運動」。

反觀國內疫情逐漸平穩，為方便國人年末及春節期間返台，12月10日起將取消入境人數總量限制，預估今年春節將湧現 一波返鄉潮。薛瑞元表示，接下來會將很大部分的防疫重心放在這裡、監測中國疫情，希望不要讓台灣逐漸穩定的疫情，再有一波變動。