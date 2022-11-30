2022年12月1日起，台北市多項交通新制上路，公共自行車YouBike2.0 APP「滿站免費增時15分鐘，方便民眾至鄰近站點還車或於現場等候，並試辦路邊汽車計次收費路段無紙化開單，民眾停於路邊「計次」收費汽車格，未來停車繳費單將改為簡訊通知；全市20個路口也將新增科技執法，取締違規停車、車輛不禮讓行人等。

台北市迎來YouBike2.0時代，卻常出現「無位可還」的困境，騎士抱怨連連，台北市交通局提前於12月1日在YouBike2.0 APP新增「滿站增時」功能，民眾可免費獲得15分鐘延長時間，以利至鄰近站點還車或於現場等候車位，此功能需更新APP才能使用。

交通局運輸管理科長廖苑伶提醒，YouBike1.0系統將於12月3日走入歷史，12月3日至12月6日仍可還車；12月7日至12月9日，雙北使用率高的站點如南港、關渡等30站可還車；12月10日起，YouBike1.0在台北市將無站可還，騎錯需負擔350元跨縣市調度費。

台北市停車管理工程處也將實施路邊汽車計次收費路段無紙化開單，只要透過「停車費一站式服務網站」線上註冊，再登入「車主專區」點選「車主修改」，在「綁定車輛」選單中選「新增車輛」，輸入車牌號碼並勾選「開單無紙化申請」，隔天即生效，未來繳費單將改成簡訊通知。

台北市警察局交通警察大隊擴大科技執法，即起在全市20處易肇事路口建置多功能科技執法設備，取締車輛不停讓行人、闖紅燈、轉彎未依規定行駛、跨越雙白線、違停、佔用機車停等區、汽車行駛機車道及機車行駛人行道等，有「機車瀑布」之稱的台北橋下橋處的民權西路、延平北路口也入列。

此外，台鐵12月起開放9家業者臨櫃支付，台北市所推的悠遊付也在名單內，即起只要使用悠遊付APP到台鐵臨櫃購票，可享每筆20％回饋金，每個帳戶回饋上限50元，總回饋金額為10萬元；當月註冊的新會員若以悠遊付購票單筆滿100元，不限金額加碼再送50元現金回饋券，限量2000份，送完為止。