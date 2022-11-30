英國首相蘇納克發表上任後首次外交政策演說，指與中國的黃金時代已經結束，據中國商務部統計，去年英國在中國新設企業612家，是所有歐洲國家中最多，德國以536家位列第二。截至2021年底，英國在中國設立企業11199家，累計投資量為275億美元，均排在德國之後，名列歐洲第二。

今年前10個月，英國對中國的投資金額同比增長超過40％，增幅在全球範圍內僅次於亞洲的南韓和歐洲的德國，位列第三。中國是英國第二大貿易伙伴，僅次於美國。英中貿易協會的報告指，兩國貿易、教育、旅遊帶來的就業機會，達到11.4萬至12.9萬個。

英國是歐洲國家中，最受中國歡迎的投資目的地，2000年到2020年的20年間，中國企業對英國的投資達到440億英鎊。中國學生是英國最大的外國留學生群體，為英國教育部門貢獻21億英鎊，佔所有收入的7％。疫情前的2019年，中國有88萬人次到英國旅遊，比十年前增長7倍，在英國消費17億英鎊。

關於中英關係進入「黃金時代」的官方宣示，可以追溯到2015年。當年9月22日，英國時任財政大臣歐思邦在上海證券交易所發表演講，指英國可以成為中國在西方最好的伙伴，相信可以在未來幾年打造英中關系黃金時代。

中國海關總署的數據顯示，2015年，中英雙邊貿易額為785億美元，2021年突破千億美元大關，達1126.77億美元。環球時報引述中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建認為，英方近日對華言論是迫於國內壓力的需要，或者是英國國內各種矛盾和立場相互平衡的結果。但是，基於英國目前的經濟現狀，有些觀點可能只停留在口頭上，不一定會落實到具體政策。