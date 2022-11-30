台北市第三選區立委補選周五前須完成登記，國民黨下午中常會通過「第10屆立法委員缺額補選」提名規定，將不辦初選，授權黨務系統直接徵召黨員參選。組發會主委許宇甄表示，後續除內部民調參考外，也會徵詢地方跟台北市長當選人蔣萬安意見，綜合評估考量後，盡快提出最具勝選實力人選。

中常會今天通過規定，台北市第三選區與未來立委與許淑華就任南投縣長後留下的南投縣第二選區立委補選都適用。

據了解，目前評估名單除有台北市議員王鴻薇、王浩與立委鄭麗文外，台大政治系教授楊永明與前立委羅淑蕾5人。

許宇甄表示，中選會11月16日收到立院蔣萬安請辭公函後，火速在11月18日決定立委補選時程，並在11月22日公告，這個禮拜開始11月28日至12月2日受理登記，是非常罕見的狀況。

許宇甄說，這次北市三的立委補選時程跟過往立委補選比較，時程大概壓縮一個多月，補選時間非常緊湊，所以國民黨中常會今天通過，候選人提名會用徵召方式決定人選，不會舉辦初選。

許宇甄表示，北市三這席立委本來就是國民黨籍立委，國民黨非常重視台北市這席立委補選，會最盡最大努力，找出最具勝選機率的候選人，目前已經有在徵詢可能人選，會盡快公布。

至於南投縣立委補選，許宇甄表示，等許淑華就職後，才會展開補選作業。目前有意角逐者還有南投縣縣長林明溱兒子林儒彬、南投市長宋懷琳。