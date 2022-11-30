民進黨中常會今推舉高雄市長陳其邁為代理主席，陳其邁會後記者會表示，「不要因為一場戰役而輸掉整場戰爭」，但沒有徹底檢討，無法贏得人民信任，作為執政黨應該負起的責任；並強調，新黨主席產生後，未來對黨務改革及大選，會有團結角色，讓民進黨重新贏得信任。

陳其邁記者會後也二度鞠躬，代表民進黨向選民深深鞠躬。

至於桃園市長為召集人的「2022檢討敗選小組」，陳其邁表示，下週鄭文燦下週會會提出相關規劃，向大家報告。

陳其邁說，他臨危授命，代理黨主席，有三項任務，要謙虛面對敗選徹底檢討，輸了就是輸了，承認敗選，深刻檢討，從候選人到競選團隊，各方面都要表達非常清楚毒，謙虛、謙卑面對民意徹底檢討，是當務之急。

他說，第一，今天責成鄭文燦為檢討小組召集人，也會針對各項敗選或檢討改進地方，到各地各縣市及各部門，從選舉或政策檢討。

他指出，第二隨之而來是嘉義市長選舉跟立委補選，今天中常會決議，未來挑戰大家團結一致，全力幫候選人輔選，在1月立委補選，全力合作助選，黨團立委從政同志全力衝刺，幫兩位參選同志加油打氣。

他說，第三就是黨主選補選，是這次重要工作，「我會無縫接軌把補選工作持續推動，預計1月中完成主席選舉，我最重要工作就是公正辦理選務，產生下一任黨主席」。

今天是信介仙（黃信介）逝世紀念日；他說，所以今天常會大家有感念，過去民主運動的打拼，提攜後輩，就是團結民進黨，及還有政治家風範，互相牽成，團結整個黨，讓民進黨外茁壯。

他說，此時此刻，面對選舉敗選，懷念信介仙同時，更要在針對國際政治局勢快速變動下，深化本黨改革、貼近民意，或更好生活，還有努力空間，會繼續努力，民進黨也有敗選，「不要因為一場戰役而輸掉整場戰爭」，但沒有徹底檢討，無法贏得人民信任。

他表示，作為執政黨應該負起的責任，希望鄭文燦所負責的檢討小組即刻進行，這段時間，兩場選舉全力以赴。