有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部學生在我國國慶日大典上表演，掀起一股旋風，而事實上，今年也是台日教育旅行交流滿20年。在疫情後，台日高中生交流將重啟，教育部和觀光局將努力爭取日本高中生來台灣教育旅行，為台灣觀光打入強心針。

為慶祝台日高中生過往交往成就及期望開拓未來，教育部國教署將於今年12月舉辦一系列「台日教育交流20周年紀念活動」，並於今日在華山文創1914文化創意產業園區辦理啟動儀式，除回顧20年台日教育的緊密互動，並前瞻疫情後交流合作的機會。

教育部長潘文忠表示，2001年時，當時教育部次長范巽綠認為，因應全球化的趨勢，應該讓台灣高中生有機會踏出國門，以開啟更寬廣視野，因此著手推動教育旅行工作，而台日高中生的交流，相當成功。

潘文忠表示，從2002年10月到疫情前的2019年，台灣赴日本參訪的高中師生有10萬303人，而日本來台參訪的師生更達36萬8221人，顯示雙方高中生交流已獲得相當豐碩成果。

台日關係協會秘書長周學佑表示，台日關係特殊，不但地理方面的連結，歷史淵源也很深厚，台日雙方現在都互為對方第三大貿易夥伴，一旦有天災，彼此也會互相幫忙，這樣的感情，建立了兩國關係的基礎。

觀光局副局長林信任則說，他在2005年開始參與台日教育旅行工作，當年日本學生到海外教育旅行有14.1萬人，但到台灣僅2000人、占1.5％；但到疫情前幾年，日本每年約18萬高中生到海外教育旅行，有高達30％是到台灣。台灣已成為日本高中生教育旅行最主要的國家。

林信任指出，觀光局推動觀光，希望其他國家的人從年紀很小時就能來台灣，他們高中時期來過台灣，從學校畢業還會再來，結婚度蜜月又再來，然後一輩子都會來，將成我國觀光業的重要力量。

林信任說，配合教育部推動台日教育旅行，觀光局補助日本旅行社來台灣考察，也對於接待日本教育旅行團的國內學校進行補助，希望教育旅行可以推動台灣觀光業發展。

配合「台日教育交流20週年紀念活動」，教育部同時於12月1日至14日在華山1914文化創意產業園區（中5B-鍋爐室）舉行「虛實動靜態展」，以回顧20年來台日教育交流的軌跡，有興趣的民眾可以前往參觀。