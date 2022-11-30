「路平」是高市府致力推動的民生基礎建設，高雄市大寮區光明路、仁武區鳳仁路位於工業區周邊，屬高車流量路段，經重車長期輾壓易使路面損壞老化。高雄市工務局養工處為提升道路使用年限，與中鋼公司合作採用轉爐石瀝青混凝土，改善以往容易龜裂等問題，提升鳳仁路、光明路二段等交通繁忙的工業區道路品質。

高雄市養工處表示，重載路段選用添加耐磨的轉爐石瀝青鋪面，改善以往一般瀝青混凝土用於交通流量大路段容易龜裂等問題。本次路面改善與中鋼合作使用轉爐石粒料，透過添加瀝青混凝土後，與一般粒料相比的穩定值可增加約1.4倍以上，進一步降低道路鋪面損壞頻率，節省維護管理階段所需要耗費的人工及材料。

另外，轉爐石的親油性可使瀝青更容易包覆，作為瀝青混凝土材料不易因雨水侵害而剝脫，使用年限可延壽5倍以上。

高雄市養工處補充，道路刨鋪作業嚴格遵循市府SOP，從用料品質到現場施工採全程錄影，同步將現場監控情形即時回傳至道路挖掘管理中心，透過三方監控保障用路人的行車安全，提供市民便捷舒適的道路。