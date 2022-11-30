高雄市蚵寮國中為提升學生雙語能力，本學期攜手高雄大學開設「雙語創意科學社」，讓學生從吸管火箭製作、瞭解圓週運動與浮力、壓力等動手做實驗，導入雙語科學創造力課程，希望藉此讓學生愛說英語，愛上科學。

蚵寮國中攜手高雄大學開設雙語科學課程(高雄市教育局提供)

蚵寮國中攜手高雄大學開設雙語科學課程(高雄市教育局提供)

蚵寮國中校長李娟娟表示，語言學習是孩子表達、溝通、互動的重要媒介，創造力更是永恆不墜的問題解決能力，兩者結合將能幫助學子跨域且適應未來的能力。感謝教育局挹注雙語社團的經費，讓學校能提供學生跨域實用的課程。這是一門培養孩子STEAM新素養，結合動手做、發明、創新及藝術的課程，由實作發現問題、蒐集資料討論、擬定行動計畫、進而解決問題。

教務主任郭惠光表示，課程融入英語能培養英語帶得走的應用能力，課程採混齡小組學習，更能培養溝通表達、團隊合作與和諧相處的能力，尤其學生們專注語言學習與動手做實驗，發現這堂課程已成為蚵寮國中學子的最愛。

蚵寮國中自111學年起，協請國立高雄大學余進忠教授、廖惠施博士、國立臺灣科學教育館蘇萬生博士，以及高雄大學科學傳播社社員，利用社團時間開設「雙語創意科學社」。以自然科學實驗與程式設計為主軸，配搭英語學習情境，從科學遊戲中融入英語學習，運用長期帶狀的課程，讓學生以沉浸式方式學習，同時培育科學與英語的素養。

余進忠教授課程規劃以寓教於樂，動手做實驗的科學精神，由科學遊戲中導入雙語學習，讓學生認識生活化的科學內涵，也同時精進學生的英語會話能力。本學期課程包含吸管火箭製作、驗證虎克定律、馬格努斯滑翔機、圓週運動的認識、聽話的浮沈子、浮力與壓力等。

課程也藉由英語科學影片認識相關科學用語，並從中學習英語口說技巧。學生於課程中必須自行動手組裝與操作科學器材，並從中分析科學規律。

國立臺灣科學教育館帶來的「浮沈子」競賽遊戲，讓蚵寮國中學生認識浮力壓力等物理量外，也讓學生限時組裝材料，練習浮沈子的升降操作，透過觀摩相互學習，再進行得分競賽的全新體驗。

余進忠教授表示，隨著地球村及科技時代的來臨，加上新冠疫情的效應，讓教育環境起了很大的變化，資訊融入、雙語、探究實作及學生自主學習更顯重要，同時從「動手做」學習自然科學對國中生是一個最佳的學習起點。

廖惠施博士以自身經驗與學生分享，她當年升上國中時是班上唯一連一個英文字母都背不出來的孩子，也從來沒去補習過英文，但她靠著勤學、肯問、敢說、善用學習資源，進而擁有現在的學力及語言力。

學生李芃妘說，透過課程接觸到許多平時不會學到的單字，而且是自然而然融入應用。邱承睿同學說，廖惠施老師以中文和英文交相教學，無形中訓練了同學們的英文聽力。謝峻崴同學也感謝老師指導學習的方法，不是給魚吃，而是教怎麼釣魚。蔡宇媗同學說，課程讓大家從實作中發現與嘗試錯誤，找出問題並解決它，一些英文對話真的能用上了。