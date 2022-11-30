《家家》電影海報相當具有藝術氣息。（甲上提供）

由知名美術指導姚國禎拍攝的電影短片《家家》，是影后劉若英睽違5年的最新演出作品，整部影片由她一人獨挑大樑出演，並由電影大師廖慶松及五月天阿信聯手監製，姚國禎和作詞人李焯雄共同編劇，團隊陣容華麗，先前於台北電影節世界首映後口碑爆棚，將於12月16日正式登上大銀幕。

《家家》是一部以母女關係為題的短片，描寫家族裡女性隱匿著重大影響力，一個時代的縮影，一段如夢境般迷人而神秘的母女關係，在彼此的愛裡生存、依賴、也互相傷害。這是影后劉若英繼《相愛相親》後，睽違5年終於又帶來新的演出作品，這次她更一人獨撐全場，在《家家》中大量的獨白與情緒轉折，是貫穿全片的靈魂人物，精湛演技獲得肯定。

近年來劉若英演而優則導，執導電影《後來的我們》贏得好口碑，更成為Netflix第一部華語電影，另外今年她也展開「2022飛行日世界巡迴演唱會」，飛往歐洲開唱，是疫情後首位到歐洲開唱的華人歌手，也是跨足幕前幕後，影歌視三棲的才女「文藝天后」。

導演姚國禎為台灣資深美術指導及音樂錄影帶導演，近期美術指導電影作品包括《比悲傷更悲傷的故事》、《刻在你心底的名字》、《哈勇家》等片，表現獨特的視覺美學風格，執導音樂錄影帶善於刻畫細膩的情感與角色，曾以執導金曲歌后A-Lin《未單身》、魏如萱《陪著你》歌曲MV入圍過金曲獎最佳音樂錄影帶獎。

對於首部短片創作緣起，姚國禎說：「我唯一的家族『母族』深深影響著我，嘗試著打開我的時間之書，頁數很多、記載很少，多半都與母親有關。」姚國禎表示許多人可能很難想像男性導演的電影首作以「女性關係」為題，尤其採取了獨角戲的形式，透過鏡頭視角觀看中年女性的後半生：「到目前為止，這是我認為最好的書寫女性生命的格式，看似有框架，其實自由。」