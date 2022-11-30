縣長楊文科（中）啟動東興圳光藝節，8組燈光藝術作品將從12月2日展到明年1月20日。（羅浚濱攝）

全台最美光影藝術饗宴在新竹縣！縣府舉辦第二屆東興圳光藝節將擴大展區，在東興圳沿線4處公園打造全長1.1公里的夢幻光環境，8組燈光藝術作品從12月2日展到明年1月20日，並推出創作營讓民眾化身大藝術家創作的作品，嗨到明年！

縣長楊文科、文化局長李安妤、活動策展人燈光藝術家劉治良、金曲製作人林強、藝人許書豪、彩繪藝術家阿奈30日搶先體驗彩繪，楊文科繪製太陽，呈現新竹縣的美好意象。

楊文科說，今年再度邀請獲獎無數的燈光藝術家劉治良與金曲製作人林強聯手，邀請全台鄉親闔家大小帶上野餐墊，在星光月夜中看表演、享美食、賞燈景，來趟浪漫輕旅行。

劉治良表示，今年打造的8組燈光藝術作品，以新竹縣的「風」及東興圳充滿生命力的「水」發想，結合水圳環境，白天為地景藝術，晚間則搭配林強製作的音樂燈光律動。

公26的兔年意象的「躍動」，以翱翔的鳥類為發想的「光語」，伴隨水面倒影虛實呼應的「晨露」。公27「光河作用」隨著樂曲展現如水般的流動，以金屬結構藝術打造的「風生」則展現風動搖曳之姿。

公28呈現彩蝶翩翩的「綻放」，綠41象徵灌溉文化的「水起」及呈現生態魚群穿梭的「樂游游」。林強表示，今年4大展區特別以新竹特色「風」為主軸，讓人感覺音樂如風般輕柔、滑順。

李安妤指出，12月3日晚的「點燈儀式暨愛無限」，將由數位歌姬米利亞、金曲客家組合-愛客樂iColor、雙人組合-JJ原木樂團、甜美女聲鄭怡琳、音樂頑童-HAOR許書豪輪番帶來精采演出。

12月24日聖誕佳節「童趣嘉年華」，邀請金曲製作人劉劭希帶領的「搖滾童謠樂團」及小朋友最愛的泡泡秀、魔術秀和唱跳互動。12月3、4、24、25日兩週末有近百攤好吃又好玩的星光市集。「樂游游」創作營，將限量開放線上或現場報名體驗，完成的創作將裝置在現場。

活動現場設有綠地佈置座位區，提供環保餐具租借處，星光市集期間每日前50名租借餐具者，將獲贈市集兌換券。活動詳情請至FB粉絲專頁「新竹縣政府文化局」及官網查詢。