越南「與病毒共存」迄今已滿一年，一份隨機針對越南胡志明市839名12至70歲民眾所做研究顯示，逾98%的人已有COVID-19抗體，而約有88%的人曾經染疫。

越南青年報（Tuoi Tre）報導，胡志明市衛生局局長曾至上（Tang Chi Thuong）表示，這份調查由胡志明市疾病控制中心、胡志明市熱帶疾病醫院、牛津大學臨床研究機構（OUCRU）在9月執行。

研究人員對受試者進行血清採樣，以測量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關抗體。

結果顯示，88.2%的受試者有N-protein抗體，而這種抗體只有確診過COVID-19或是曾注射中國國藥（Sinopharm）COVID-19疫苗才會產生。

不過，胡志明市只有少數人曾經注射過中國國藥疫苗，且這款疫苗未曾對當地18歲以下民眾施打。

另外，約有98.7%的民眾有S-protein抗體，這種抗體可以透過接種疫苗而產生，或者是曾經確診也會產生。

報導表示，僅1.3%的人沒有S-protein，但這不意味這些人無法抵禦COVID-19病毒，因為這項調查沒有評估細胞免疫反應。

越南自去年10月將防疫思維由「清零」轉為「與病毒共存」。研究小組結論指出，胡志明市約有900萬人口，至今年9月底，有約88%的民眾曾感染COVID-19。（編輯：陳惠珍）1111130