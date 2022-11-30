高雄市政府11月初與中央合作，啟動亞灣2.0計畫，台灣IBM響應並宣布，將在明年第一季將進駐亞灣成立「軟體科技整合服務中心」，提供高附加價值的企業科技轉型服務，回應企業客戶科技轉型的旺盛需求，第一年預計延攬200位軟體開發、測試工程師及專案經理與諮詢顧問。高雄經發局長廖泰翔歡迎台灣IBM投資高雄，他說，IBM進駐亞灣有助帶動南台灣產業轉型，高市府將持續提供資源整合與人才對接等各項高效行政服務，做企業最佳夥伴。

高雄經發局30日表示，市長陳其邁以佈局半導體產業鏈及5G AIoT為兩大產業升級轉型主軸，除了積極招商吸引關鍵大廠進駐投資，更持續推動半導體S廊帶產學大聯盟及亞灣2.0，加速地方與中央以及產官學緊密合作，其中，亞灣2.0集結中央國營企業共同推動，打造亞灣為企業集團旗艦中心聚落，成為企業邁向國際門戶，著重金融與科技業進駐設置企業總部、研發中心，台灣IBM進駐將共同創造發展榮景。

台灣IBM說，新冠疫情加速台灣企業科技轉型，加上全球供應鏈重組與區域政治、人才與關鍵技術等內外環境挑戰，企業面臨提升營運效率與韌性、增加營收、改善客戶體驗等三大優先任務。

為了積極回應企業客戶科技轉型需求及掌握核心系統現代化商機，IBM表示，決定明年首季在高雄成立「軟體科技整合服務中心」，參與和帶動南台灣產業轉型，善盡企業公民責任。

台灣IBM諮詢總經理吳建宏指出，IBM 軟體科技整合服務中心主要提供混合雲科技轉型、企業委外服務及企業永續（ESG）策略規劃與建置等三大類型高附加價值的企業科技轉型服務。

吳建宏表示，預計明年第二季開始將招募南部大專院校資工、資管、商管、工管科系等科系應屆畢業生，第一年預計會有200個軟體開發工程師、測試工程師、IT架構師、專案經理與諮詢顧問等職缺。

高雄經發局長廖泰翔表示，台灣IBM為國際知名大廠，具軟體系統整合的世界級領先實力，為爭取台灣IBM投資高雄，高市府自109年開始積極邀約並陪同勘查亞灣場域，副市長羅達生也曾率隊北上拜會。日前高市府與中央啟動亞灣2.0計畫，推動企業集團旗艦中心聚落，今年10月經發局已與IBM簽署合作意向書，協議引進IBM資源共同合作建立生態鏈、扶植在地產業升級。

廖泰翔強調，IBM軟體科技整合服務中心，預計創造1,000個多元資訊科技就業機會，也是IBM因應台灣各行各業未來10年在科技轉型與核心系統現代化工程與維運中，最重要的整合型資訊科技服務的落地，不僅提供台灣產業策略諮詢服務，藉其整合與集中應用系統開發專業，培養國內新一代人才和技術競爭優勢，成為亞灣2.0發展最佳典範。