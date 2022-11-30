電纜大盜！南港工廠大批電纜失竊，毒蟲藏身天花板被警方逮捕。

北市南港山區一處工廠，上月底遭兩名竊賊偷走大批電纜線，南港分局舊莊派出所調閱監視器發現其中一名竊賊是轄區慣竊，循線追查鎖定竊嫌藏身在新北市雙溪山區，搜索後將兩名竊嫌壓制逮捕，其中，47歲黃姓竊嫌還一度躲藏在天花板夾層，結果仍被警方揪出，並查出他還是身背多案的通緝犯。

警方調查，黃嫌自知身涉多案遭通緝，為躲避查緝夥同另名王姓男子藏身偏遠山區，且都是在深夜或是清晨時分出沒，藉以逃避警方查緝，但警方調閱相關監視器，分析兩人出沒範圍，還是鎖定兩人行蹤。

警方查捕時，由王嫌出來應門，員警詢問是否有其他共犯，王嫌神色緊張猛搖頭否認，員警入屋搜查時，隱約聽見頭頂天花板夾層有移動聲響，經循聲辨位，終於在堆疊比人還高的紙箱後揪出黃嫌。

警方同時在客廳桌上起出安非他命毒品殘渣袋及吸食器，當場依毒品現行犯將黃、王兩嫌逮捕，兩嫌坦承因缺錢買毒下手行竊，全案訊後，依竊盜、毒品等罪嫌移送地檢署偵辦。