台中國際花毯節將於12月3日盛大登場，今年以心花開為主題。（陳淑娥攝）

台中國際花毯節將於12月3日盛大登場，由花仙子引領3隻精靈入住主花毯「希望莊園」。（陳淑娥攝）

台中國際花毯節將於12月3日盛大登場。（陳淑娥攝）

台中國際花毯節將於12月3日盛大登場，為期16天，今年以「心花開」為主題，創意主題展區今搶先曝光！花仙子引領3隻精靈入住主花毯「希望莊園」，每天10至15時整點，精靈們大方探頭跟遊客打招呼，充滿療癒效果，力邀遊客在疫後步入幸福花園。

台中國際花毯節歷經10屆，將於本周六盛大登場，由於大部分已完成布置，今天有不少遊客紛紛駐足路邊先睹為快。

花毯節創意主題展區也搶先曝光，幸福使者「花仙子」帶領「毛毛」、「BOO龍」、「圓圓」3隻精靈們來到幸福花園，並入住充滿南法城堡莊園風格的主花毯「希望莊園」，每天10至15時將有整點花毯秀展演，小精靈們會探出頭跟遊客打招呼，展現無比的熱情與滿滿的幸福感。

台中市府觀旅局副局長陳育正表示，疫情讓人們充滿恐懼及不確定感，今年以百合花仙子散布快樂、排解煩憂為開端，讓小精靈找到屬於自己的快樂解方，象徵著引領遊客遠離塵囂，融入充滿幸福的台中後花園－新社。

陳育正指出，今年山城區無停車規畫，提供5條免費接駁路線包括豐原線、太原線、松竹線、東勢線及會場環線(展區巡迴路線)5條路線以及8處外圍停車場，平假日皆有接駁車提供服務，其中更規畫1條捷運松竹接駁路線，民眾可選擇搭捷運、火車或停車轉乘接駁車前往會場。