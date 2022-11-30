為配合台灣高鐵通勤旅客早出晚歸需求，交通部鐵道局及台灣高速鐵路公司提出環境影響差異分析報告，擬增加常態性營運時段及班次調整，營運時間提早至5點半發車、收班時間長至翌日1點為止，佰日總營運班次增加從192班次增加為280班次，今天順利通過環評大會。

開發單位表示，不計疫情年，2013年至2019年班次年成長率為1.6％、旅客成長率達6.1％，2019年尖峰日座位利用率已達87.8％，且尖峰日發車已達全日166班次，達核定全日192班次的86.5％，部分時段發車班次更已達環評核定的100％。

開發單位說，考量未來2039年需求，常態營運班次將延長營運時間，提早至5點半從端點站發車、端點站收班時間則延長至翌日凌晨1時收班，增加各時段尖峰雙向小時班次，全日總營運班次由192班次增加為280班次。

環評委員認為除了要求啟動鳥擊及蝙蝠撞擊監測外，也應提出衝擊減輕對策研擬，開發單位指出，過往經驗會找出撞擊熱點研擬減輕對策，如增高網或增高圍籬，改變鳥類或蝙蝠飛行軌道，也會諮詢專家國外是否有其他作法可適用於高鐵。

最後要求開發單位應把「鳥類、蝙蝠撞擊屍體撿拾時間、撞擊熱點分析及減輕措施規劃等納入定稿」後，順利通過環評大會。