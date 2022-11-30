隨著國門開放、戶外日罩禁令解除，餐旅業迎接疫後商機，在全球擁有1億8千萬會員的萬豪國際集團旗下「萬豪旅享家」繼日前宣布邀舒淇成為亞太地區首位品牌大使後，即日起也啟動「心動台灣」住房專案，集結旗下13家酒店推出優惠住房專案，住愈多折扣愈大，業者也坦言近來歐美商旅客人回流，盼集中火力為台灣拚觀光。

萬豪國際集團堪稱全球最大旅宿集團，在全球有1億8千萬會員，專擅的會員經營讓不少會員透過住宿集點換消費以及晉階不同會員等級的方式，增加與會員的黏著度，其中在大中華區台灣會員對品牌忠誠度更是名列前芧，此次趁著台中萬楓酒店即將度過四周年慶，選擇在台中宣布啟動「心動台灣」住房專案。

萬豪國際集團區域市場營銷總監陳慶婷指出，萬豪旅享家集結旗下13家酒店、11個代表品牌，以及台北、宜蘭、林口、桃園、台中、台南和高雄7個目的地推出「心動台灣」住房專案，活動自即日起至2023年3月31日，凡預訂指定酒店連續2晚住宿，即可以超值半價加購餐飲消費額，以及額外獲得相當於100元美金的萬豪旅享家1000積分優惠。

另外，旗下台中萬楓酒店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、台北國泰萬怡酒店、台南安平雅樂軒酒店及台北萬豪酒店此次更與新光三越合作年末會員點數盛典，活動期間開啟新光三越會員APP點數專區還可以SKM points 點數獲得參酒店豪華客房住宿券及餐飲禮遇。