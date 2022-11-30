前「飛輪海」成員汪東城當年以《終極一班》而爆紅，2013年起演藝重心轉往大陸發展，台上的他總是光鮮亮麗，私下在社群則有不計形象的一面，25日他分享一組詭異照，竟把身高182拍成150公分，同時拿出吸塵器假扮魔女飛翔，就連以往力挺他的粉絲都忍不住吐槽，甚至有人毒舌批評：「一把年紀也不怕閃到腰」。

汪東城25日在小紅書放上9張照片，可見他換上高中學生制服，站在停車場斜坡道拍照，地板畫滿黃色警示線下，竟拍出150公分效果的照片，此外，他還把吸塵器當成魔女掃把來騎，其他則做出極拍自拍照或者對鏡頭亂揮手搞怪，搞笑的是，汪東城還自稱：「哥玩的就是氛圍感快帶上你的小夥伴一起試試吧」。

汪東城騎吸塵器的模樣被笑是放飛自我。(圖/汪東城 小紅書)

汪東城的PO文反遭大批網友抨擊。(圖/汪東城 小紅書)

對此，往日多誇他凍齡、帥氣的網友紛紛留言「東哥放飛自我了」、「又油又痞是怎麼回事」、「沒看出來是你，裝不認識的氛圍感嗎？」、「阿金怎麼變成這樣啦」、「為啥有鬍子還這麼娘？」、「什麼玩意兒，我還是去看看以前的電視劇洗洗眼睛。」

不只如此，台灣PTT鄉民也被汪東城的模樣嚇到，直指「他是喝ㄎ一ㄤ了嗎」，其他人則回應「以前就鄰家大男孩形象，現在有點陰陽怪氣的感覺」、「整個裂化，是被外星生物寄生嗎變超怪」、「不管怎麼整型永遠蓋不掉身上的土氣」、「整到跟蛇精男差不多」、「這整過頭了，一堆明星變塑膠臉」。