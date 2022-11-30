資深媒體人彭文正提出確認蔡英文總統的博士論文不存在之訴，蔡的律師30日拿出1983年蔡的博士論文原稿，供法院進行證據調查，而這「原稿」就是2019年總統府記者會提出版本，但彭的律師認為，這只是草稿不是取得博士的論文。

法官張詠惠也當庭親自勘驗並作成紀錄，「這本從1982年開始撰寫的博士論文，是用黑色外盒裝著，且年代久遠有破損跡，前4頁是沒有編號，分別是蔡英文寫給父母及師長、目錄」「論文第一部分紙張泛黃且有立可白修改過」「每頁都是單張」。

彭的律師張靜對此相當有意見，他說，一本提交給學校的博士論文一定是裝訂成冊，今天法庭上看到的只是草稿，不是博士口試後審查合格的版本，意義不大；博士論文應該有版權頁及裝訂及編號。

蔡的律師連元龍解釋，當年就是依照學校規定，送交給學校這個論文原稿，且當時只有打字機只能用立可白修改錯的部分，他還提出台北地檢署經英國代表處去函校方的公文，證明這些原稿就是蔡的博士論文。