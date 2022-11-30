「我們的房間就是婆婆的房間？」一名人妻抱怨，每次回婆家時，都會發現房間的物品有被移動的痕跡，偷偷裝監視器後，果真發現公婆的身影，讓她痛批：「真的很可怕！」但沒想到，多數網友對於原PO的行為並不買單，直呼：「心眼這麼小，你還是不要回去好了」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，平時只有假日才會回婆家住，但總覺得好像常有人在房間進出，某次回去時，還沒進家門，在外面就看到房間燈是亮的，不久隨即被關掉，讓原PO覺得自己的領域被侵犯：「很明顯就是有人進去我們房間」。

由於房內物品常有被翻動的痕跡，原PO忍無可忍之下，決定裝設監視器，果不其然錄下了公婆的身影，「就像在參觀似的，真的是前腳一走，後腳馬上進去」。原PO表示，公婆進到房間並沒有奇異的行為，只是頻頻調整枕頭、娃娃擺放的位置，且婆婆還向公公說：「你媳婦的衣服都我在洗的，我都還幫他們洗好、摺好拿進來放」。

對此，原PO反駁，是因為老公覺得衣服不多，跟公婆一起洗即可，且婆婆洗衣服有自己的「眉角」，一般人很難幫她處理。而聽聞婆婆的真實想法後，原PO更是無法接受，直說：「還會跟妳有說有笑，好像跟妳很好，面具下真的很可怕」。

貼文曝光後，引來網友回應，「不給婆婆洗衣服+1，就是怕發生這樣的狀況，我才不要給她嘴的理由」、「裝一台可以說話的寵物監視器，他們進去就說話嚇死他們」。

然而，卻有更多人認為原PO大驚小怪，留言開酸：「不進去是要怎麼打掃？心眼這麼小，你還是不要回去好了，不爽不會自己去講嗎？」、「老實說我覺得婆婆只是在跟你公公話家常欸，沒有什麼特別針對或是抱怨，你怎麼讓她洗衣摺衣，覺得你有點敏感了」、「在婆家裝監視器有點過份，畢竟不是你家，我衣服也是絕對帶走不讓公婆洗到的」。