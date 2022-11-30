疫情期間，第一線的醫護人員忙著照顧確診者和病患，家中有嬰幼兒卻無法照顧，永和民權社區的「爺奶熊寶貝」，不僅幫醫護人員或其他家長有臨時托顧需求者解決燃眉之急，也讓社區的高齡長輩得以享受含飴弄孫的樂趣，這項創新性的服務，榮獲今年度高齡友善城市活躍獎的肯定。

永和區民權社區發展協會理事長邱秀蘭表示，社區有36位爺奶志工投入社區臨托的服務，前後收托40位嬰幼兒及孩童，累計服務437小時，共有787人次受益，並在去年疫情嚴峻期間，擴大收托兒童年齡至12歲，使社區高齡長者活躍再運用，也讓有臨時托顧的父母，尤其是第一線的醫護人員得以喘息。

邱秀蘭說，爺奶志工中有2位具有專業保母證照，在退休後到社區幫忙。另外像林玉敏阿嬤，今年雖然87歲，曾當過老師，只是膝下無子女，因此從2019年，社區開始推動「爺奶熊寶貝」，林老師便率先響應當志工。當看到自己陪伴照顧的孩子慢慢長大，會叫她一聲「阿祖時」，開心地3天睡不著覺。

在醫院工作的誠誠爸爸，在「爺奶熊寶貝」教室裡留下一張感謝卡。他說，在疫情下脫下防護罩要買個便當時，曾被拒絕。當全世界都排擠時，民權社區適時伸出援手，成為他家小孩的最佳保母，他真的永銘在心。

另位在永和耕莘醫院的護理師也留言表示，在疫情嚴峻期間，每天要到醫院值班，孩子無處托顧，幸好民權的爺奶志工幫忙。還有位單親媽媽，因要到智光商工學烘焙課程，6個月的孩子需人照料，也是民權協助，現在她已經在一家糕餅店上班，有份穩定的收入。

新北市社區培力育成中心主任黃珮玲老師表示，都會區普遍有疏離感，許多家中長輩因子女各自成家立業，變成所謂「空巢期 」，即使想顧孫也沒對象，民權社區推出「爺奶熊寶貝」歡樂園，不僅提供社區年輕父母臨時托顧，也讓在地高齡人才充分運用，甚至藉由祖孫爺奶同樂，跨代融合，讓長輩重拾歡顏。

社會局副局長吳淑芳表示，社會局自2019年起，透過福利社區化旗艦計畫模式，補助並培植民權社區首創「爺奶熊寶貝」歡樂園，經過3階段的角逐競賽，最後獲得今年度台灣健康城市暨高齡友善城市活躍獎，令社區參與的志工雀躍萬分，同仁也與有榮焉。