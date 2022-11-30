建築融資增貸量突然大過房貸。據金管會最新統計，10月本國銀行建築融資增加368億元，是今年以來的單月新高，且同時間國銀房貸僅增加266億元，建融單月增加量超越房貸，是33個月來首見，同時建融年增率亦從9月的10.68％，10月又拉升到11.15％。

建融年增率已20個月呈現往下趨勢，銀行局副局長林志吉分析10月建融「反彈」的二大原因，一是年底是傳統購屋旺季，建商會有促銷行為；二是央行選擇性信用管制要求購地18個月內，必須動工，因此建商會動用建築融資，代表政策效果顯現。

但林志吉也強調，房貸及建融年增率趨緩的趨勢並未改變，主要是有二大因素造成，一是經濟前景有疑慮，明年經濟成長率放緩，民眾購屋或購地等都可能觀望；二是升息造成借貸及購屋負擔增加，即房貸或建融利率上升，加重借款人財務負擔，購物及購地決定亦會放緩。

10月房貸增加266億元，年增率7.51％，已連續第七個月下降，餘額則達9兆2,221億元，10月突破9.2兆元大關，續創新高，逾放比維持0.07％的歷史低點。

同時間建築融資單月增368億元，比9月增貸量再多97億元，餘額亦在10月突破3.4兆元，達3兆4,203億元，亦是續創歷史新高，逾放比則是0.08％，比年初的0.05％略高，但已從8月的0.1％往下。

且國銀對房貸、建融已轉為相對謹慎核貸，今年僅3月房貸及建融增貸量合計破千億元，其餘月份都在千億元以下，8月估計僅增加346億元，9月增618億元，10月亦只增634億元。

從銀行法72-2條的房貸與建融總額、不逾存款及金融債券發售額總和30％的限額來看，10月沒有任何一家銀行超過29％，已連續三個月掛零，28％到29％之間亦只有五家，是近四個月新低，27％到28％之間有12家，27％以上合計17家，亦是近四個月新低，代表銀行房貸及建融增速，低於存款及金融債發行的增速，有適度控管。