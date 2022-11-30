2006年陳姓職棒簽賭組頭在大陸以電話聯繫，指示控曾姓表弟等共4人綁架李姓男童勒贖6000萬元，後來因無法順利取得款項且知警方全力追緝，才將李童釋放，案發後陳男遭通緝前年被逮，最高法院駁回上訴，依對兒童犯擄人勒贖罪判刑5年定讞

陳男指出曾男等4人在2006年6月13日至16日期間，多次前往李童位於淡水之住處勘查了解李童之生活作息，20日上午7點多，前往李的住處外等候，見李童與外籍看護工從其車旁經過時，將李童強行抱上車內，載到綁匪住家的車庫內看管。

曾男等人再以行動電話向李童母親聯絡，要求她準備贖金6000萬元，才願意將李童釋放，22日晚上8點，因無法順利取得款項，且知警方全力追緝，他們才將李童載往新北市八仙樂園附近釋放。

一審士林地方法院及二審高院認定，陳男教唆擄人勒贖，以暴力處事，對社會秩序及安寧均已經造成嚴重不安，惡性甚重，並否認犯行，判處5年徒刑。上訴後，最高法院駁回。