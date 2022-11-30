全國語文競賽授旗桃市派251位菁英選手參賽。(呂筱蟬攝)

桃園市教育局今天下午在平鎮區義興國小舉辦全國語文競賽授旗典禮，今年共派出251位菁英選手參加各項目競賽，其中，還有14隊代表參加試辦的本土語文讀者劇場，項目包含閩南語、客家語及原住民語，屆時隊伍選手將以文本進行朗誦，再由評審就其表述內容與其對話，著重學生在日常情境中的語言使用能力，是考驗也是展現語文實力的舞台。

閩南語字音字形選手竹圍國中王建鈞，小時候沒和阿公、阿嬤一起住，雖然周遭大人都講閩南語，但自己回話卻都是用國語，坦言在學習閩南語的過程中相當辛苦，從國小三年級起開始學羅馬拼音，才把閩南語的語詞一個字一個字學起來，靠著一步一腳印努力，小學他曾拿下全國賽的特優，去年因些微落差未能取得國中組特優，今年捲土重來希望拿到好成績。

今年增加試辦本土語文讀者劇場則是團體競賽項目，客家語國中組代表學校瑞原國中，校方為讓選手接觸更多客家語，校內課程安排、社團活動、競賽及打造客家文物館，多方面營造客家語學習環境。參賽學生說，競賽考驗團隊默契，練習過程中有的學生說四縣腔，常無法順利轉換成海陸腔，也有根本不是客家人，在練習時會遇到更多困難，但大家希望為校爭光，彼此的配合度越來越高，感情也越來越好，會互相糾正發音、調整動作，還會集思廣益模擬評審提問，是難能可貴也難忘的經驗。