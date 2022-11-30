萬能科大2022亞洲盃時尚造型創意競賽，學生作品將許多人討厭的數學意象展現在服飾上。（呂筱蟬攝）

受疫情影響，睽違2年萬能科技大學時尚造型設計系年度大賽「2022亞洲盃時尚造型創意競賽」昨天登場，來自台灣、日本、韓國19所大專校院與台灣高中職，共677名選手同場競技，比賽針對產業發展與企業人才需求規畫，透過技術交流讓學生增加經驗，為台灣美麗產業向下扎根。

時尚造型系4年級學生李柚蓉、廖明慧、謝欣洳，以「數學」為發想主題，她們說，很多人小時候都討厭數學，以印花設計在服飾上，在衣服上呈現數字、幾何，並用編繩象徵數學很複雜，也在衣服上燒洞呈現數學燒腦的意象，整體作品花了1年時間設計製作，最困難處就是在衣服上燒洞，因為火不好控制，過程中也燒壞許多布料。

另一組作品則是以「麻將」為主題，設計者游祖安說，因為自己喜歡打麻將，麻將也是中華文化之一，但許多人總是聯想到賭博有負面觀感，她以手工刺繡並結合現代旗袍，除了服飾上有萬、條等麻將意象外，因為麻將也有金錢上聯想，服飾也用碎鑽裝飾，希望用時尚的概念重新詮釋麻將文化。

萬能科大校長莊暢表示，舉辦亞洲盃時尚造型創意競賽，除了讓選手有成就感，也能給場外觀賽的學生煥然一新的感覺，由企業來校找人才直接成為正式員工，這樣的競賽模式模，對學生未來的就業會有很大幫助，可作為政府、企業與學校三方聯繫、產學訓媒合的橋梁。