皇家禮炮(Royal Salute)與英國皇室有著深刻的聯結,向來是皇室重要慶典的御用酒,為了歡慶皇家禮炮30年王者之鑰(Key to the Kingdom)和見證英國伊麗莎白二世登基冠冕典禮的皇家禮炮38年命運之石(Stone of Destiny)二款高年份佳釀上市,日前在國定古蹟台中霧峰林家宮保第園區舉辦「王者邸藏,新.奢饗宴」品酩會,一場結合米其林美食、佳釀、中國戲曲、相聲、傳統中式庭園建築等六感美學的奢華饗宴,重現皇室風采。

這場結合西方威士忌文化搭配東方美學的盛宴,從一開場就讓人驚豔,平日深鎖的宮保第大門,特別為了迎接貴賓而開啟,據悉大門只有在迎接帝王高官貴客才會破例敞開,讓前來赴宴的賓客備感尊榮。至於宴席則設在「大花廳」,正是昔日林家宴客看戲之所在,也是台灣僅存的福州式戲台建築,戲台演出京劇貴妃設宴賜酒的喜慶橋段,結合席上賓客暢飲皇家禮炮兩款佳釀,更是別具風味。

皇家禮炮日前在台中霧峰林家宮保第園區舉辦「王者邸藏,新.奢饗宴」品酩會,是一場結合米其林美食、佳釀、中國戲曲、相聲、傳統中式庭園建築等六感奢華饗宴。(Royal Salute提供)

席上的佳餚美食也是大有來頭,是台中米其林餐盤推薦《滿堂Le Plein》特別為皇家禮炮所設計,美食與佳釀在舌尖撞擊出絕妙的味覺花火,就連擺盤視覺美感也與佳釀極度融合,引領賓客穿越時空,體驗昔日豪門仕紳和名家閨秀的奢華品味。

皇家禮炮源自1953年,奇瓦士為慶祝英國女王伊莉莎白二世登基加冕,創造了皇家禮炮,並以表示敬仰或恭迎君主和政要的21響皇家禮炮為名。為迎接皇家禮炮即將邁入70年之際,特別推出30年王者之鑰和38年命運之石兩款奢華佳釀。

30年王者之鑰為三家珍貴且已消逝酒廠鄧巴頓Dumbarton、神秘之井Caperdonich和帝國酒廠Imperial精心打造,其中神秘之井Caperdonich酒廠的陳釀威士忌沉厚的煙燻氣息,注入強烈深刻的個性。

38年命運之石(Stone of Destiny)則是見證英國女王伊麗莎白二世登基冠冕典禮而生產的致敬之作,盒身融入貴氣紅寶石色系、皇室元素的經典雙菱格紋,並加入三神獸意象,包括蘇格蘭國獸獨角獸、代表智慧和力量的蘇格蘭紅鹿和皇者氣勢的獅王圖騰,以24K純金鍍金打造的皇冠瓶蓋,彰顯皇室尊榮。

★《中時新聞網》關心您:飲酒過量,有礙健康。酒後不開車,安全有保障!