皇家禮炮（Royal Salute）與英國皇室有著深刻的聯結，向來是皇室重要慶典的御用酒，為了歡慶皇家禮炮30年王者之鑰（Key to the Kingdom）和見證英國伊麗莎白二世登基冠冕典禮的皇家禮炮38年命運之石（Stone of Destiny）二款高年份佳釀上市，日前在國定古蹟台中霧峰林家宮保第園區舉辦「王者邸藏，新．奢饗宴」品酩會，一場結合米其林美食、佳釀、中國戲曲、相聲、傳統中式庭園建築等六感美學的奢華饗宴，重現皇室風采。

這場結合西方威士忌文化搭配東方美學的盛宴，從一開場就讓人驚豔，平日深鎖的宮保第大門，特別為了迎接貴賓而開啟，據悉大門只有在迎接帝王高官貴客才會破例敞開，讓前來赴宴的賓客備感尊榮。至於宴席則設在「大花廳」，正是昔日林家宴客看戲之所在，也是台灣僅存的福州式戲台建築，戲台演出京劇貴妃設宴賜酒的喜慶橋段，結合席上賓客暢飲皇家禮炮兩款佳釀，更是別具風味。

皇家禮炮日前在台中霧峰林家宮保第園區舉辦「王者邸藏，新．奢饗宴」品酩會，是一場結合米其林美食、佳釀、中國戲曲、相聲、傳統中式庭園建築等六感奢華饗宴。（Royal Salute提供）

席上的佳餚美食也是大有來頭，是台中米其林餐盤推薦《滿堂Le Plein》特別為皇家禮炮所設計，美食與佳釀在舌尖撞擊出絕妙的味覺花火，就連擺盤視覺美感也與佳釀極度融合，引領賓客穿越時空，體驗昔日豪門仕紳和名家閨秀的奢華品味。

皇家禮炮日前在台中霧峰林家宮保第園區舉辦「王者邸藏，新．奢饗宴」品酩會，是一場結合米其林美食、佳釀、中國戲曲、相聲、傳統中式庭園建築等六感奢華饗宴。（Royal Salute提供）

皇家禮炮源自1953年，奇瓦士為慶祝英國女王伊莉莎白二世登基加冕，創造了皇家禮炮，並以表示敬仰或恭迎君主和政要的21響皇家禮炮為名。為迎接皇家禮炮即將邁入70年之際，特別推出30年王者之鑰和38年命運之石兩款奢華佳釀。

30年王者之鑰為三家珍貴且已消逝酒廠鄧巴頓Dumbarton、神秘之井Caperdonich和帝國酒廠Imperial精心打造，其中神秘之井Caperdonich酒廠的陳釀威士忌沉厚的煙燻氣息，注入強烈深刻的個性。

38年命運之石（Stone of Destiny）則是見證英國女王伊麗莎白二世登基冠冕典禮而生產的致敬之作，盒身融入貴氣紅寶石色系、皇室元素的經典雙菱格紋，並加入三神獸意象，包括蘇格蘭國獸獨角獸、代表智慧和力量的蘇格蘭紅鹿和皇者氣勢的獅王圖騰，以24K純金鍍金打造的皇冠瓶蓋，彰顯皇室尊榮。

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