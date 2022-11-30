高雄關又再次查獲走私啤酒案！繼上次查緝關員於11日及12日在高雄港第63號碼頭查獲12只走私啤酒轉口櫃，約有93萬罐啤酒，這次再度查獲約60萬罐走私啤酒，又是以家具名義申報，部分再以衛生紙掩飾，還是躲不過查緝關員眼睛，被依法查扣。

財政部關務署高雄關於27日在高雄港第121號碼頭再度查獲8只走私啤酒轉口櫃，初估2萬5000箱，約有60萬罐啤酒，市價約新臺幣3000萬元。這是高雄關近期內第2度破獲啤酒私運案件。

高雄關說明，這次查緝關員發現8只從大陸南沙港起運，要轉口運往馬來西亞亞庇港的40呎貨櫃，申報貨名為家具，經打開櫃檢視結果發現其中4櫃於前方先以衛生紙遮掩，後面則裝滿啤酒，另4櫃則為毫無掩飾的整櫃啤酒，經核與艙單及運送契約申報貨名不符，涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法等規定，已依法查扣。

高雄關表示，海關職司邊境管制與查緝走私，為遏止私梟逃漏菸酒稅費走私販售牟利，將繼續落實並精進查緝措施，以防堵菸酒走私進入國境。

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