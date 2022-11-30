吃飽飯胸痛，一般人會直接聯想到胃酸逆流或是消化不良，但心臟科醫師提醒，若排除腸胃出問題，但也可能是嚴重的冠狀動脈狹窄所引起的心絞痛，因此若吃飽飯後半小時內有反覆性的胸痛，尤其是心血管風險的患者，應就醫做詳細檢查。

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所院長劉中平在其臉書表示，有一種胸痛為吃飽飯後的疼痛，一般人容易聯想到，可能是胃酸逆流或是消化不良，但其實心臟就在食道的正前方，兩者的位置非常貼近，所以有些心臟的症狀和胃腸不舒服非常類似。

他表示，如果腸胃確定沒問題，那吃飽飯後的胸痛，必須擔心是否由嚴重的冠狀動脈狹窄所引起的心絞痛。研究顯示，發生飯後心絞痛的患者，比較容易會有主幹或多條的冠狀動脈病變產生，另外也常在休息狀態就感覺到心絞痛。

根據衛福部資訊，當供應心肌血液的任何一條冠狀動脈發生狹窄或阻塞時，就會阻斷心臟的氧氣及養分供給，就會發生心臟缺氧，抑制心肌收縮，使心臟無法搏出正常量的血液，引起心衰竭或心律不整而導致死亡。

至於飯後心絞痛的原因，劉中平表示，目前認為，有可能是吃飽飯之後身體的血流被導引到腸胃幫助消化吸收，造成心臟的冠狀動脈血流量不足；也有可能因為餐後食道和胃擴張，擠壓到心臟的冠狀動脈造成阻塞。另外用餐後需要多增加心臟輸出，來幫助消化吸收，這樣會造成心臟耗氧量增加，「一旦心臟的血流供應不足，就會發生心絞痛。」