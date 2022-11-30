新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」將於12月10日、12月11日連續兩天盛大開唱，新北市觀旅局表示，依據中央流行疫情指揮中心宣布，12月1日起適度放寬戴口罩等防疫措施，考量12月10日、12月11日耶誕演唱會屬人群密集大型演唱會活動，因此請民眾參加活動需全程配戴口罩。其他耶誕城活動期間及周末系列活動，則依中央防疫指引辦理。

新北市觀旅局表示，2天活動人潮疏導將採行分階段分流管控，活動會場主要通道採行一進一出動線分流，當廣場人潮近8成滿，主要入口將採行只出不進之管控措施，預早讓參加活動人潮進行分流往其他出入口，每個出入口和主要通道沿線都有安排人力佈署，隨時掌控現場人潮狀況並視實際狀況機動調整。

觀旅局長楊宗珉表示，參加新北歡樂耶誕城可以多多利用大眾運輸，搭高鐵、台鐵至板橋站，或搭捷運板南線或環狀線至板橋捷運站，如使用公車，則可搭乘車頭LED顯示「本車行經新北歡樂耶誕城」的公車至板橋公車站、新北市府站，下車步行前往會場，都非常方便。請民眾進入會場時請勿推擠，應配合現場人員指引參與各種活動。

另受矚目的市府大樓牆面3D光雕投影主燈秀，也將在12月5日換新裝，隆重推出第二支全新3D光雕投影秀「Imaginary無限篇」，巧妙運用光影變化，結合炫彩雷射、大樓極光效果及浪漫的飄雪，將帶來與首支光雕截然不同的感官衝擊，如果想搶先一睹新秀的精彩內容，歡迎民眾於12月5日晚間6時至6時30分之間參與第二支主燈新秀點燈儀式。更多「2022新北歡樂耶誕城」相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。