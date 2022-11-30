聯嘉(6288)今天召開法說會，總經理黃昉鈺指出，第4季密西根廠接獲的美系兩款新車正式小量生產，預計明年產能正式開出，加上還有第3款新車量產，密西根廠將2023年將走向獲利表現。此外，今年已經拿到13款新車訂單，金額超過110億元，相較過往每年2-4輛大幅成長，預計2024-26年量產，對公司未來貢獻逐年增加。

聯嘉今年前3季營收28.79億元，年增5％，營業損失1億元，本業轉虧，稅後淨利0.4億元，年增235％，每股盈餘0.23元。公司表示，全球車用晶片及電子材料短缺，各車廠被迫減少生產，影響營收約15％，也影響稼動率，另外，今年前3季美元平均匯率29.285元，相較接單時平均匯率29.549～31.054元，以及運費增加，前3季整體毛利率由去年同期19.57％降至15.56％；此外，密西根廠延後生產，都是導致本業損失原因。

美國密西根廠2021年12月完工，原本預計第1季福特及GM要進入量產，因為客戶原因遞延到第4季小量試產，明年正式量產，另外，密西根廠還有1款新車明年第2季試產，第3季量產，北美部分會有3款新車量產，法人估計密西根廠2023年營收貢獻有望達6億元水準，全年有望獲利，此外，前幾年新訂單陸續出貨，2023年預計會有4到5款新車量產。黃昉鈺認為，手上長期訂單明確，2023年營運表現會優於今年，之後幾年還會更好。

聯嘉今年前3季接單件數與金額破歷史新高，獲得13輛未來新車專案，金額逾110億元，目前還有很多車廠到密西根廠驗證，有望持續接獲新的訂單。此外，以往1輛新車約4到8個模組，現在1輛新車超過20個模組，11輛新車營收貢獻翻倍，也帶動未來幾年平均營收成長朝20～30％目標前進。