全國最高教堂「梨山耶穌堂」也整修完成，2日將敲響睽違20年的大鐘。（參山處提供）

大梨山地區一連2天好熱鬧！2022「山谷燈光節」1日登場，將點亮全台海拔最高耶誕樹；另全國最高教堂「梨山耶穌堂」也整修完成，2日將敲響睽違20年的大鐘，屆時12鐘聲響徹大梨山，宣告梨山新地標正式落成啟用。

谷關溫泉公園建造成「幻彩耶誕村」，民眾可看到繽紛彩虹步道，夢幻感十足。（參山處提供）

第二屆梨山谷關燈光節活動展期至明年1月8日，除了梨山賓館前兩棵高達28公尺大雪松聖誕樹外，周邊梨山大街也布置閃亮亮耶誕燈飾，梨山新地標「耶穌堂」也以電腦燈光染色變換色彩。谷關部分，在溫泉公園建造成「幻彩耶誕村」，民眾到谷關溫泉公園「光之花園」可看到繽紛彩虹步道，夢幻感十足。

參山國家風景區管理處長曹忠猷指出，首屆山谷燈光節受到各界迴響，今年第二屆以「璀璨梨山」為主題打造兩棵雪松，以星空燦爛為底色，用垂吊燈柱沿著雪松樹型環繞，透過冰柱燈營造冬季落雪樣貌，搭配圓型燈球營造北國耶誕氛圍。1日點燈儀式將邀請今年金馬獎最佳女配角獎、環山部落之光林詹珍妹共同點燈祈福。

另外，全國最高教堂「梨山耶穌堂」也整修完成，相隔20年，大鐘將於2日上午10點30分再度響起，在眾人見證下敲響12鐘聲響徹大梨山，正式宣告耶穌堂將成為梨山新地標。

曹忠猷表示，歡迎國內外遊客在疫情趨緩、國門解封之際，一起來梨山、谷關一起感受有別於都會區的高山耶誕城，並希望燈光節可以延續國旅熱潮，民眾不用急著出國也能體驗耶誕氛圍。

參山處在梨山山區3處制高點，包括攬勝樓、梨山賓館、櫻緣丘等架設高解析度即時影像攝影機，24小時高解析度畫面美景直播，360度無死角，能調整鏡頭方向、遠近，讓民眾不錯過所有美麗的細節。三處直播影片也將於12月1日正式對外開放，邀請各界隨時觀賞梨山美景。