生技熱門股繼美時（1795）開啟飆漲旋風後，熱度持續蔓延，凱基投顧不僅成功判斷美時股價翻揚，最新將注意力轉移至台康生技（6589），重新納入研究範圍，並給予「買進」投資評等，推測合理股價187元。

法人看好，台康生技數個生物相似藥將在未來六年陸續取得美國藥證，並擴大委託開發暨製造服務（CDMO）業務，獲利將有長足進步，今年先是由虧轉損平，明年每股稅後純益（EPS）將飆上3.46元，年增相當165倍，2024年EPS再大幅成長至4.54元。

凱基投顧指出，台康生技目前積極擴充產能為新藥上市做準備，EG12014預計明年取得美國藥證後，以目前2.6萬升的10％產能推估，明年可創造近0.6億美元營業額。另外，EG1206A有望取得Sandoz授權，2026年量產後，銷售額由4.6億美元，逐年成長至2033年的10億美元。

台康生技的CDMO業務上，法人預計至2033年將提升到5.46萬升，穩健成長並貢獻營收，另投資啟弘生技跨足病毒載體CDMO業務，切入細胞、基因治療領域。