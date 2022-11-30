女星歐陽娜娜近日創立個人品牌「nabi」，販售睡衣、圍巾等商品，不過其中一件白色浴袍要價人民幣988元(約台幣4300元)，高定價曝光引起熱議，而現在有陸媒更爆料，一件浴袍成本價根本不到台幣300元。
據陸媒《時代周報》報導，一位江蘇淮安紡織工廠負責人受訪表示，聚酯纖維是布料中價格屬於比較低廉的一種，以毛巾和浴袍為例，聚酯纖維材質的毛巾成本價為1克0.035元，浴袍成本價大概1件50元。
而他從「nabi」浴袍材質來看，生產成本大概在1件人民幣60元（約台幣259元），加上LOGO大約是1件人民幣65元（約台幣280元），加上包裝設計、品牌授權，普通品牌在電商平台上賣出去的話，按市場行業來說，1件售價最多不超過人民幣300元（約1300台幣）」。
對於自創品牌定價遭質疑，歐陽娜娜方目前未做出回應。「nabi」是歐陽娜娜籌備3年創立的個人品牌，主打精緻生活方式，產品包括圍巾、襪子、睡衣、浴袍等，不過官網公開價格後，就被批評是在割韭菜，引起爭議，但也有人認為粉絲願意購買，你也沒辦法。
文章來源：業界人士曝歐陽娜娜浴袍成本
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