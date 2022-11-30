格蘭利威（The Glenlivet）為慶祝15年雪莉桶原酒2023年獨獻台灣限量上市，日前在台南奇美博物館設宴款待嘉賓，博物館融入西方希臘與羅馬古典元素的巴洛克建築風格，豐富的館藏蒐羅上萬件藝術作品、樂器和兵器，置身於充滿藝術文化品味的氛圍當中，更能品味佳釀的醇香底蘊。

台南奇美博物館的巴洛克建築風格充滿藝術人文氛圍，與格蘭利威的奢華饗宴相呼應。（Glenlivet提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

這場饗宴是以前所未見的台式「辦桌」呈現，邀請台南晶英酒店主廚團隊操刀，將傳統「阿舍菜」創新演繹，在充滿歐洲情懷的美麗穹頂下，以西式套餐與精緻擺盤，重現台南府城富豪的特色手路菜，與格蘭利威15年雪莉桶原酒、奢創高年份21年、25年完美融合，現場也邀請亞洲50大酒吧BrMood Taipei調製客製化的創意調酒，合力打造一場極致奢華的餐酒體驗。

格蘭利威15年雪莉桶原酒2023年限量臻藏版威士忌，5680元。 （Glenlivet提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

餐後甜點「睡蓮」也大有來頭，是西班牙米其林三星、世界五十榜首餐廳等歷練的甜點主廚Makito Hiratsuka平塚牧人的代表作品，他以台灣豆花為主軸，搭配冬瓜凍、接骨木花凍、枸杞、蓮子及西米露，茉莉茶湯上落英繽紛、波光淋漓，層次變化而有深度。

格蘭利威專為台灣打造的15年雪莉桶原酒2023年限量版，是2018年推出13年雪莉桶以來，每年獻給台灣消費者的「獨獻台灣系列」限量作品，年年推陳出新，迄今已是第五年，58.7%渾厚原桶強度，是以酒窖臻選不到3%的頂奢西班牙Oloroso雪莉桶精釀，歷經15年巔峰歲月，百分百熟成。

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