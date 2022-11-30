新竹縣尖石鄉與新竹市監理站往返需4個小時，為提供尖石鄉民就近諮詢辦理監理業務，新竹市監理站將於12月1日及12月29日兩天，進駐尖石鄉公所提供監理服務，讓原鄕民眾在尖石鄉公所即可就近諮詢辦理各種監理業務，免去舟車勞頓之苦。

竹市監理站進駐提供監理服務當天，民眾可現場申辦住居地址變更、主要駕駛人登錄、查詢車輛定檢日期或協助交通違規、車輛相關稅費線上繳納；同時亦可線上申請車輛報廢後直接委託服務人員繳回車牌完成報廢手續。

新竹市監理站站長周景朗表示，新竹縣尖石鄉和新竹市監理站距離遙遠，民眾往返就將近4個小時，不僅浪費時間又花費金錢，對原鄉民眾而言，舟車勞頓十分辛苦。新竹市監理站運用現有人力，協助受理民眾申辦簡易監理業務，使鄉親不必長途跑到監理站，即可就近辦理相關業務，盡力提供便捷管道服務民眾。

相關服務資訊可至尖石鄉公所網站查詢(https://reurl.cc/MNjO1v)，或來電新竹市監理站第1股分機111黃先生。