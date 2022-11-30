林明溱在法治國小棒球隊小朋友簇擁下，抵達新書發表會會場。 （楊靜茹／南投報導）

新書發表會上邀請書中人物，如花音咖啡莊園負責人高郁淳等人分享精彩故事。 （楊靜茹／南投報導）

南投縣長林明溱卸任前出版新書《中間‧中堅 - 島嶼中心的不平凡》，費時1年採訪這片土地上奮鬥51名素人及團隊的故事，30日在福興溫泉農特產展售中心舉辦新書發表會。林明溱說，他執政8年減債還債75億元，戮力招商引資，如合歡山國際暗空公園、5大產業園區等，「島嶼中心的不平凡，代表的就是南投人努力心血與精彩」！

林明溱在法治國小棒球隊小朋友簇擁下，抵達新書發表會會場，遠見雜誌總編輯李建興主持引言下，邀請林明溱、台北市天文協會理事長劉志安，及花音咖啡莊園負責人、百大青農高郁淳，分享新書中的精彩故事。

「時時刻刻想要為縣民做事，我負責出1張嘴，堅強的縣政團隊突破萬難，逐一實現我的發想。」林明溱說，南投位在台灣島嶼中央，走過震災、撐過疫情，人民展現堅毅、質樸而溫柔的力量。他執政8年來，事事親力而為，帶領團隊兢兢業業突破困境，努力建設南投成為觀光首都。

林明溱細數，清境高空觀景步道、雙龍瀑布七彩吊橋、瑞龍瀑布、名間苗圃親子生態園區、草屯手工藝園區，福興溫泉區開發完成屢獲大獎，也將核發第1張溫泉飯店建照，未來到埔里就可以泡溫泉。他最引以為傲的是五大產業園區，可望為縣庫進帳40億元，讓接捧的下屆縣長，興建青年住宅、親子共融公園、國民運動中心等縣民期盼的建設。