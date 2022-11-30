八縱八橫高鐵網沿海通道南通至寧波段開工興建縱跨長江與杭州灣。圖為常熟西站設計效果圖。（新華社）

八縱八橫高鐵網沿海通道南通至寧波段開工興建縱跨長江與杭州灣。圖為跨杭州灣大橋南航道橋效果圖。（新華社）

澎湃新聞報導中國國家鐵路集團有限公司指出，南通至寧波高鐵11月30日開工建設，將助力長三角一體化發展。沿線將串連6條高鐵，跨越長江與杭州灣工期5年，新建5座車站。

南通至寧波高鐵線路自鹽城至南通高鐵南通西站起，向南經江蘇省蘇州市，浙江省嘉興市、寧波市，引入寧波樞紐寧波站，新建線路長301公里，設計時速350公里，建設工期5年。全線設南通西、張家港、常熟西、蘇州北、蘇州南、嘉善北、嘉興南、海鹽、慈溪、莊橋10座車站，其中常熟西、蘇州南、嘉善北、海鹽、慈溪5座車站為新建車站，其他為既有車站。

南通至寧波高鐵是中國「八縱八橫」高鐵網沿海通道的重要組成部分，路網地位十分重要。項目建成後，將與已開通營運的鹽城至南通高鐵、京滬高鐵、滬昆高鐵、寧波至台州至溫州高鐵等多條線路和在建的金華至寧波鐵路、江蘇南沿江城際鐵路等多條線路相連，推動長三角地區路網結構更加完善，極大便利沿線人民群眾出行，對推進長三角一體化發展，具有十分重要的意義。