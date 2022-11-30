推廣臺灣股市期權策略指數應用發展，期交所、元大證券、證交所及臺指公司將在12月2日共同舉辦「發行量加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」暨ETN產品發表會。

策元大加權策略N即追蹤期交所、證交所與臺指公司共同合作發布的「發行量加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」。本指數係透過長期持有發行量加權股價指數成分股所代表的加權報酬指數作為多頭部位、並賣出期交所的價外5%近月臺指買權契約，藉由設定停利點犧牲超額報酬的機會換取權利金，在股市下跌或盤勢波動不大時有機會增添收益，以期對投資績效產生「掩護」效果。

參考Bloomberg資訊，統計截至111年10月，全球以掩護性買權(Covered Call)策略指數所發行的ETN規模合計達6.8億美元，以美國及韓國為主要市場。本次「策元大加權策略N」則是國內首檔期權策略型ETN，運用指數引進國際掩護性買權(Covered Call)投資策略，為投資人在市場風險波動環境下，降低投資風險，穩中求益。