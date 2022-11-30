民進黨在這次地方選舉慘敗，蔡英文辭去黨主席後，民進黨由誰接任主席、閣揆？未來提名誰當總統候選人？都成為全民焦點。對此，前立委郭正亮今（30）日指出，「到時候民進黨黨主席和閣揆會由不同派系的人來做，我認為以目前的態勢來說，蘇嘉全最好選擇閣揆，因為黨主席基本上是輔選為主，那既然總統候選人是賴清德，那就讓潘孟安去弄」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《綠也掀桌》中表示，現在綠營黨魁，目前新潮流是想推潘孟安，「就意味著新潮流已經整合好了，他們就是要支持賴清德，因為潘孟安關係最好的人就是賴清德」，郭正亮更爆出，「本來有一個局的鋪排大家都知道，蔡英文不排除要推陳建仁，然後推鄭文燦來組閣，借鄭文燦來分裂新潮流，然後讓鄭文燦這股新的勢力來支持陳建仁」。

不過郭正亮也指出，「但基本上蔡英文已經不是黨主席了，就不可能有力量來推陳建仁，陳建仁也沒有能量自己成為候選人，所以新潮流就整合了，所以潘孟安這個人選就這樣產生了」，同時郭正亮也驚爆，「到時候黨主席跟閣揆會由不同派系的人來做，所以英系可能會考慮到，蘇嘉全到底是要當院長還是要當黨主席？」

郭正亮最後更說，「蘇嘉全其實這兩個位置都很適合，我認為以目前的態勢蘇嘉全最好選擇閣揆，因為黨主席基本上是輔選為主，那既然總統候選人是賴清德，就讓潘孟安去弄，蘇嘉全來接閣揆，至少還可以安排英系、正國會一些人的位置，2024也沒有英系的局，是新潮流的局」。