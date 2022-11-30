中國銀行研究院30日發布的「中國經濟金融展望」報告稱，與過去相比，今年大陸疫情防控難度進一步加大，疫情及其管控措施對經濟活動擾動持續加大，為拖累經濟增長的重要因素。若按2019年同期增速進行估算，預計疫情拉低大陸今年GDP約2.8個百分點。全年GDP增速預料為3.2％，其中第四季為3.8％。

香港信報報導，報告認為，大陸政府本月推出的優化防控20條措施釋放了較強的政策調整訊號，2023年疫情防控措施或將更加優化，這將有利於各項生產生活的逐步恢復，房地產市場逐步修復，高技術製造業、高技術服務業生產和投資將保持較快增長，疊加2022年低基數，大陸宏觀經濟各項指標將較今年有所回升。

報告根據多種因素變化的不確定性進行悲觀、基準、樂觀三種情景預測。悲觀情形下，大陸疫情持續新發散發，人員流動仍較大範圍受限，供需持續低迷、難以提振，預計2023年GDP增長3.6％左右。

基準情形下，疫情形勢總體可控，對經濟活動的影響逐步減弱，供需總體弱復甦，2023年大陸GDP料增長5.3％左右。樂觀情形下，疫情及其管控措施影響大幅減弱，人口流動基本恢復正常，供需加快恢復，預計2023年大陸GDP增長6.6％左右。

報告指出，2023年，儘管大陸經濟將延續恢復性增長態勢，但仍面臨內需回升基礎不牢固、產業鏈供應鏈安全、外部經濟金融市場波動的外溢風險等挑戰，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍存。2023年也是大陸政府換屆之年，因此做好各項政策的銜接，確保政策連續性、穩定性至關重要。

報告稱，2023年大陸經濟持續恢復仍需要政策支持，財政政策仍將是重要發力點。考慮到2023年穩增長發力需求和債務到期規模均較大，財政收支依然承壓，可考慮將赤字率提高至3％或以上。

貨幣政策維持穩健略寬，同時要密切關注外部風險演變的影響。考慮到經濟恢復基礎依然不穩，貨幣政策宜延續穩中略偏寬鬆導向，維持整體融資環境穩定。

此外，考慮到美國聯準會2023年將繼續升息，在特殊時間也可能改變其政策節奏，因此要密切關注聯準會政策變化的外溢效應，實時監測跨境資本流向，合理引導市場預期，維持境內金融市場與人民幣匯率的基本穩定。

另一方面，要推動房地產政策落實，推進房地產市場平穩運行。對比過去幾輪房地產周期中的官方救市政策，結合當前各地房地產市場持續偏冷的現狀，未來房地產需求端政策仍有優化空間。需求端放鬆政策可進一步向一線城市、改善型需求延伸，充分釋放潛在住房需求。

同時，大陸政府可繼續推動5年期LPR下降，推動房貸利率下行，並發揮全國性政策的引領作用，積極引導房地產市場預期轉變。